5 أسرار لتحضير الكبدة الإسكندراني بطعم خطير.. فيديو

كبدة العربيات، هي كبدة كالتي يتم طهيها في المنازل وفي كل مكان، ولكنها تختلف في الطعم؛ نظرا لتزويدها بإضافات خاصة، وطهيها أيضا بطريقة خاصة، وهناك أسرار لتحضيرها؛ ليبدو طعمها مثل الذي نأكله على عربات الكبدة الشهيرة، بالطعم المضبوط، وبدون أن تنكمش أو "تفرول"، أو تجف.





وفي السطور التالية، يوضح الشيف الشربيني طريقة طهى الكبدة الإسكندراني، مثل التي تباع على عربات الكبدة، ولكن بمعايير جودة ونظافة عالية، وهي كالتالي:

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1. حتى تحتفظ الكبدة بعصارتها عند التسوية لا يضاف الملح في التتبيلة نهائيا، لأنه يمتص المياه من الكبدة، وعند تسويتها ستفقد عصارتها، لكن يجب إضافة الملح بالكمية المناسبة قبل التشويح بوقت قصير 5" دقائق مثلًا".







2. أهم مذاق للكبدة الإسكندراني سره إضافة الثوم، لهذا يجب إضافته بكمية كبيرة، فمثلًا مع كل نصف كيلو كبدة نستخدم من 8 إلى 10 فصوص ثوم مقطع، (غير مدقوق)، حتى يحافظ على طعم الكبدة.





3. قبل تسوية الكبدة الإسكندراني؛ يجب أن توضع بالتتبيلة في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 أو 5 ساعات حتى تتتشربها جيدًا.







4. الاهتمام بوضع كمية زيت مع الثوم والفلفل الحامي، وباقي تتبيلة الكبدة، لأن المادة الدهنية هي التي تحافظ على نقل طعم التتبيلة للكبدة والاحتفاظ بها طوال وبعد التسوية.





5. تضاف الكبدة على النار بالتدريج، ولا بد أن تكون الطاسة ساخنة قبل إضافة الزيت حتى لا تفقد عصارتها خلال التسخين، كما يفضل عدم تسوية الكبدة على النار لمدة طويلة حتى لا تجف.