في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الإسكندراني

تعتبر الكبدة الإسكندراني من اكثر الاكلات السهلة التي يعشقها الكثير والتي يمكن أن تكون مناسبة في فصل الصيف ونقدم لك اليوم طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى باحترافية.
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أولًا المكونات:
كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة
بصل شرائح .
ثوم مفروم .
زيت .
فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
قليل من الكمون
ملحوظة: تترك الكبدة لمدة ربع سَـآعــهْْ في وعاء بالتوابل • فقط.
الطريقة:
1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.
2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى. البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا
3-ضعى شرائح الكبدة وعليها الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.
4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.
5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم،
ويتم تناول فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.
وبالف هنا وشفا