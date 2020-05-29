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في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الإسكندراني

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعتبر الكبدة الإسكندراني من اكثر الاكلات السهلة التي يعشقها الكثير والتي يمكن أن تكون مناسبة في فصل الصيف ونقدم لك اليوم طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى باحترافية. 


أولًا المكونات:
كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة 
بصل شرائح .
ثوم مفروم .
زيت .
فلفل أخضر حامى / بارد مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أسود
ملح
خل
عصير ليمون
ربع ملعقة كزبرة جافة
قليل من الكمون​
ملحوظة: تترك الكبدة لمدة ربع سَـآعــهْْ في وعاء بالتوابل • فقط. 


الطريقة:
1-احضرى وعاء عميق وضعيه على النار حتى يسخن جيدًا.
2-ضعى فى الوعاء قليل من الزيت، واتركيه يسخن ثم ضعى. البصل حتى يصفر لونه ثم ضعي الثوم المفروم وقلبى جيدًا 
3-ضعى شرائح الكبدة وعليها  الخل . وقلبيها جيدًا حتى تبدأ فى النضج.
4-قومى بتقطيع الفلفل الرومى والحامى وضعيهما على الكبدة وقلبيها.
5-يضاف عصير الليمون للكبدة عن التقديم،
 ويتم تناول فى سندوتشات مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل بالإضافة إلى البطاطس المحمرة حتى تحصلين على وجبة متكاملة.
 وبالف هنا وشفا
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