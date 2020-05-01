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مرأة

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر ناصر البرنس صاحب محل كبدة البرنس، أمس  فيديو له من دخل فيلا ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام" وقام صاحب محل البرنس، بعمل الكبدة للعروسين.

 كيلو إلا ربع كبدة عجل بقري بلدي
 بصل- زيت- ½ ثمرة طماطم- 5 فصوص من الثوم- فلفل أخضر- خل- ليمون- بهارات- فلفل أسود- كمون- شطة.

 الطريقة:

قطعي الكبدة قطع صغيرة.

ضعي قليل من الزيت على الجريل أو الطاسة.

ابدئي بوضع القلب ثم الكلاوي.

اخلطي الطماطم مع الفلفل والخل والليمون والثوم والفلفل والكمون والشطة.

اضيفي الخليط على الكبدة.

اضيفي الزيت على الكبدة قبل وضعها في الجريل أو الطاسة.

اضيفي قليلا من الفلفل المقطع على الكبدة بعد وضعها في الطاسة
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