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فن

هدية للعاملين وخالد صلاح أبرز الحاضرين.. ما لا تعرفه عن عزومة البرنس بفيلا أبو هشيمة وياسمين صبري.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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منار نور
نشر ناصر البرنس صاحب محل كبدة البرنس، فيديو له من داخل فيلا ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. 

شكر ناصر البرنس رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على استضافته له في منزله هو وزوجته ودفع مرتبات العاملين معه لمدة شهر بالكامل، وكان من أبرز الحاضرين الكاتب الصحفي خالد صلاح  رئيس تحرير اليوم السابع.

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الأيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري كان ببرنامج رامز مجنون رسمي، وآخر أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.
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