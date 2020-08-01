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مرأة

للعيد.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني كالمحلات

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر الكبدة من الأطباق الرئيسية التي لا غني عنها في عيد الأضحي فهي غنية بالحديد وتمد الجسم بالفيتامينات واليكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

مقادير الكبدة الاسكنداني

1 كيلو كبدة
2 فلفل رومى أخضر
3 ثوم مهروس 
2 فلفل أخضر حار
ليمون 
كمون 
كزبرة 
ملح



طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى :

- نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح بالطول، وتنقع الكبدة حوالى ساعة فى اللبن لتنظيفها من السموم. 


- ضعى ملعقة زيت فى إناء ساخن وشوحى فيها فص ثوم مع الملح والفلفل والكزبره الجافه والشطة حسب الرغبة ثم نضع الكبدة ونقلب ليتغير لونها. 

- نضع عصير الليمونة والكمون لاضافة طعم ورائحة للكبدة. 
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