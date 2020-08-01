للعيد.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني كالمحلات

تعتبر الكبدة من الأطباق الرئيسية التي لا غني عنها في عيد الأضحي فهي غنية بالحديد وتمد الجسم بالفيتامينات واليكم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني .
مقادير الكبدة الاسكنداني
1 كيلو كبدة
2 فلفل رومى أخضر
3 ثوم مهروس
2 فلفل أخضر حار
ليمون
كمون
كزبرة
ملح
طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى :
- نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح بالطول، وتنقع الكبدة حوالى ساعة فى اللبن لتنظيفها من السموم.
- ضعى ملعقة زيت فى إناء ساخن وشوحى فيها فص ثوم مع الملح والفلفل والكزبره الجافه والشطة حسب الرغبة ثم نضع الكبدة ونقلب ليتغير لونها.
- نضع عصير الليمونة والكمون لاضافة طعم ورائحة للكبدة.