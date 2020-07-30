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خبيرة تغذية : مرضى الكوليسترول ممنوعون من تناول الكبدة .. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:07 م
كبد الأضاحى
كبد الأضاحى
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قالت الدكتورة ليندا جاد خبيرة التغذية، إنه لا ضرر فى تناول كبد وكلاوي الأضحية بعد ذبحها بساعة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لا يشكل أي مشاكل صحية.

وأوضحت "جاد"، خلال حوارها مع الإعلامية جومانة ماهر، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، والفضائية المصري، وشاشة "on"، وذلك عبر خاصية "سكايب": "بالنسبة للحوم النيئة، فطالما كانت سليمة أي لا تحتوي على طفيليات أو ديدان فلا مشكلة صحية من تناولها". 

وأضافت، أن الكبدة غنية بالحديد، لكنها تحتوي في نفس الوقت على كميات كبيرة من الكوليسترول، ومن ثم فإنه لا يجب على مرضى الكوليسترول تناولها. 

وحول وضع فيروس كورونا، قالت "جاد"، إن المشكلة لا تكمن في الذبح، لكنها في التجمعات، ومن ثم فإنه يجب تجنب التجمعات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون وارتداء الكمامات، ويجب الوقوف في طابور متباعد أمام الذبائح وليس التجمع.
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