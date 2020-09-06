AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة الأفيش.. أحمد زاهر يعلن موعد عرض فيلم زنزانة 7

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
Advertisements
محمد بدران

شارك أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه صورة من أفيش فيلمه الجديد زنزانة 7 والذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض.

وعلق احمد زاهر قائلًا " #زنزانه_٧ ١٦/٩ في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منة فضالي تستأنف تصوير مشاهد زنزانة 7

أحمد زاهر يروج لفيلم زنزانة 7.. شاهد

أحمد التهامى من فيلم زنزانة 7: مفيش هزار .. شاهد

بلوك غريب.. أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد "زنزانة 7"

أحمد التهامي ينتهي من تصوير زنزانة 7

فركش .. أحمد زاهر يعلن انتهاء تصوير فيلم " زنزانة 7 " |شاهد

ترشيحاتنا

هل يرحل عن الزمالك؟ فرجاني ساسي يتلقى عروضا مصرية وأوروبية

شوقي السعيد: لا أتمنى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.. فيديو

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

باحث: انقسام داخلي بين جماعة الإخوان بسبب تولي إبراهيم منير مهام المرشد.. فيديو

الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق النار بطريق بلبيس الصحراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين متورمة وجروح في الوجه.. صور مسربة لـ ريهانا متخفية داخل سيارتها

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية