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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى مواطن بالمنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان  " مواطن يستغيث بسبب مياه الصرف الصحي بالمنيا ". 

 جاء فيه أن  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أفادت بان قرية السوالم  غير مخدومة بالصرف الصحى وتنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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