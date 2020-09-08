حكم الحلف على المصحف وكفارة اليمين الغموس .. مستشار المفتي يوضح

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من يحلف بالمصحف فهل تحلف بالغلاف الخارجي أم بكلمات الله، فالحلف بالمصحف يمينا منعقدة عند جمهور العلماء.
وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء»، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه: «هل يجوز الحلف بالمصحف؟»، أنه يجوز الحلف بالمصحف لأنه كلام الله وكلام الله صفته، فمن حلف بالمصحف على أن لا يفعل شيء وفعله فيكون حنث فى يمينه وتكون هذه يمين غموس وعليه أن يستغفر الله أولًا ثم يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم منه أهله والذى لم يتوافر معه مال فعليه بصوم 3 أيام سواء أكانت متتابعة أو متفرقة فكلاهما جائزة ولا شيء في ذلك.
وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء»، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه: «هل يجوز الحلف بالمصحف؟»، أنه يجوز الحلف بالمصحف لأنه كلام الله وكلام الله صفته، فمن حلف بالمصحف على أن لا يفعل شيء وفعله فيكون حنث فى يمينه وتكون هذه يمين غموس وعليه أن يستغفر الله أولًا ثم يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم منه أهله والذى لم يتوافر معه مال فعليه بصوم 3 أيام سواء أكانت متتابعة أو متفرقة فكلاهما جائزة ولا شيء في ذلك.
هل اليمين الغموس له كفارة
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من حلف يمين الغموس، لافتا إلى أن هذه اليمين تغمس صاحبها فى النار غمسا؛ إذا حلف بها كذبا.
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"من يستهين بالحلف بالله، ويقسم باليمين كذبا؛ يلقى فى النار حتفا.. كل يوم الناس بتحلف دون أن تعرف خطورة اليمين بالله كذبا".
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"من يستهين بالحلف بالله، ويقسم باليمين كذبا؛ يلقى فى النار حتفا.. كل يوم الناس بتحلف دون أن تعرف خطورة اليمين بالله كذبا".
ونوه خالد الجندي، إلى أنه لا كفارة للحلف بالله كذبا، وهو ما يعرف باليمين الغموس، وإنما لها توبة.