AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القاصد توضح كيفية تعليم الطفل التعامل مع فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة هايدي القاصد ، استاذ تعديل السلوك ، إن الآباء والأمهات لديهم المسؤولية ، في توجيه وتدريب ابنائهم على كيفية التعامل في المدارس ، خلال العام الدراسي الجديد وأزمة فيروس كورونا .

وأضافت الدكتورة هايدي القاصد ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "انبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أنه من الضروري ، عدم شعور أولياء الأمور بالملل ، تجاه الإرشادات المكررة لأبنائهم ، موضحة ضرورة توصيل المفاهيم والإجراءات على هيئة حواديت وقصص.

وأشارت "القاصد" ، إلى ضرورة توصيل إجابات كافية ووافية للطفل ، على جميع أسئلته ولذلك لابد من القراءة المستمرة ، فيما يتعلق بالنظافة الشخصية .

ولفتت "القاصد" ، إلى ضرورة توصيل فكرة أنه أقوى من الفيروس ، يساعده على عدم الخوف وتخطي فكرة كورونا .

وأوضحت "القاصد" ، ان العقل الباطن للطفل يتأثر بالكلمات السلبية ، وعلى أساس مايتم توصيله للطفل يكون تصرفه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يضر الكبد .. خطورة الإفراط في تناول عسل النحل يوميا.. شاهد

صنعت 7 شخصيات بـ حركاته..مصممة جرافيك : نفسي أقابل محمد هنيدي .. فيديو

كيف واجهت دار الإفتاء المصرية ظاهرة التحرش.. اعرف التفاصيل

إقبال كبير على مشروع نادى كتاب الطفل بالسعودية

زيادة الإدمان السلوكي.. أستاذ علم النفس: كورونا أثر على الأطفال سلبيا.. فيديو

مصطفى إبراهيم يكتب: التيك توك دعارة مغطاة بالياسمين

ترشيحاتنا

القوى العاملة: تدشين منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة أوائل 2021

وزير التعليم: أكاديمية إلكترونية لتدريب المعلمين ومنحهم شهادة مزاولة المهنة

نقل جثمان ستونة إلى مثواها الأخير بمقابر الجالية السودانية بأكتوبر

عودة نظام التحسين للثانوية العامة| أهم 20 تصريحًا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد العودة للمدرسة ومكافأة المعلم

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين فعاليات جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020.. صور

بعد نشر صورة من الذكريات.. أحدث إطلالات إيمي طلعت زكريا

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات هند رضا بالأبيض والأسود