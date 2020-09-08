القاصد توضح كيفية تعليم الطفل التعامل مع فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هايدي القاصد ، استاذ تعديل السلوك ، إن الآباء والأمهات لديهم المسؤولية ، في توجيه وتدريب ابنائهم على كيفية التعامل في المدارس ، خلال العام الدراسي الجديد وأزمة فيروس كورونا





وأضافت الدكتورة هايدي القاصد ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "انبوكس" ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أنه من الضروري ، عدم شعور أولياء الأمور بالملل ، تجاه الإرشادات المكررة لأبنائهم ، موضحة ضرورة توصيل المفاهيم والإجراءات على هيئة حواديت وقصص.





وأشارت "القاصد" ، إلى ضرورة توصيل إجابات كافية ووافية للطفل ، على جميع أسئلته ولذلك لابد من القراءة المستمرة ، فيما يتعلق بالنظافة الشخصية .





ولفتت "القاصد" ، إلى ضرورة توصيل فكرة أنه أقوى من الفيروس ، يساعده على عدم الخوف وتخطي فكرة كورونا





وأوضحت "القاصد" ، ان العقل الباطن للطفل يتأثر بالكلمات السلبية ، وعلى أساس مايتم توصيله للطفل يكون تصرفه .