في ذكرى انضمامه للزمالك.. هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا يتصدر تويتر.. ومغردون: نبض ميت عقبة

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #طارق_حامد_اسد_افريقيا احتفالا بمرور 6 سنوات منذ انضمام لنادي الزمالك.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:





- "‏٦ ستوات من الرجوله ٦ سنوات من العطاء والقتال في الملعب طارق حامد اسطوره زملكاويه ‎#طارق_حامد_أسد_الزمالك"





- "‏ها قد أتم عامه السادس مع مدرسة الفن والهندسة، كان ينقصها قبل مجيئه القوة وروح الفريق واستكملت بقدومه، لم يبخل يوما بنقطة عرق، لم يتمرد يوما أو يتمارض، هو البطل، هو روح الزمالك وصمام أمانه، هو المقاتل، أيها السادة بدون مقدمات كثيرة، إنه طارق حامد.

‎#طارق_حامد_اسد_الزمالك ".





- ‏‎#طارق_حامد_اسد_الزمالك أى كابتن فريق داخل الملعب ليه شارة كابتنَّا واحدة ال طارق حامد تحس ان فى معه ٥٠ مليون إشارة، كابتنا القائد داخل الملعب بلا منازع ".





- " ‏‎ #طارق_حامد_أسد_الزمالك طارق الوتد بيه حامد قلب الأسد ونبض ميت عقبه ⁦".









- "مكانك في قلوبنا يا طارق ".





- "‏هتفضل صورتك بكل بطولة هي مصدر فخر لأي بطولة و مصدر فخر لينا جميعا عاش طارق باشا حامد ".



