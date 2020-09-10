ثقافة الأقصر تناقش "الإحتياطات الواجبة لحماية الطلاب في العام الدراسى الجديد من فيروس كورونا"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الإحتياطات الواجبة لحماية الطلاب في العام الدراسى الجديد من فيروس كورونا" وتناول فيها د. محمد النوبى عبد الوهاب حرص الأسرة على تعليم أولادهم غسل أيديهم جيدا وحرص الأولاد على إستخدام المطهر أو الكحول في الفصول وإلتزام الطلاب بأرتداء الكمامات في الفصل وخارجة والتباعد بين الطلاب.





نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان" وأوضحت د. علا على مفهوم الديمقراطية وأشكال الديمقراطية داخل مجتمعنا وحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام وعلاقة حقوق الإنسان بتطبيق الديمقراطية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "تشكيل صلصال" نفذتها المدربة صفاء حسن قرشى أخصائية الفنون التشكيلية بالقصر .





عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "سلوكيات يجب التخلي عنها فى المجتمع" وأوضح الشيخ موسى على حسن إمام وخطيب بوزارة الأوقاف عادة التدخين السيئة التي تهدد الصحة والمال بالضياع وعادة تضييع الوقت وعدم إحترامه، بينما أقيم بقصر ثقافة الطود محاضرة عن "مناسك الحج" وتحدث سيد مرتضى عن ركن الحج والأحاديث الشريفة التي ذكر فيها الحج والتحدث عن الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة ووقفة عرفات.





أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "ممكن أصدق"، كما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "عيلة بضفيرة"، بالإضافة إلى تنفيذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسوم أطفال بإستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشب للمدرب خالد حافظ.





نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حرف يدوية "عمل حلى" نفذتها ياسمين نصر الدين رشيدى، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام الأقلام الرصاص والألوان الفلوماستر قدمتها نجلاء طه.