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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 354 شابا.. منهم 20 من ذوي الهمم بالسويس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:14 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس  354  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 20 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 200 فرصة عمل للإناث بإحدى المصانع بالمحافظة ، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 856  راغبا في العمل منهم 9 من ذوي القدرات الخاصة .  

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي  للوزير أن المديرية قامت باستخراج 920 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، كما تلقت في مجال علاقات العمل 115 شكوى فردية تم تحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 78  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 3 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية  .

وأشار إلي أنه تم التفتيش على 150  منشأة ، وتم تحرير 44 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية  وتحرير عدد  2 محضر  لمنشآت مخالفة .


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