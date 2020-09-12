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مرأة

في أقل وقت.. طريقة عمل كيكة الرواني اليمني

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لعمل حلويات في المنزل يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل الرواني اليمني

- مقادير الرواني اليمني
* عشر ملاعق طعام دقيق
* ملعقة ونصف صغيرة بكينج بودر
* عشر بيضات
* ملعقة صغيرة فانيليا
- طريقة تحضير الرواني اليمني
* يفصل صفار البيض عن البياض ويضرب البياض بمضرب سلك جيدا حتى يصبح كالكريمة
* يخلط صفار البيض جيدا لوحده ثم يضاف بعد ذلك إلى البياض ويضاف الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ويقلب المزيج بخفة
* تدهن صينية فرن بقليل من السمن ثم يصب خليط الرواني وتزج في فرن متوسط الحرارة لمدة ( 20 ) دقيقة
* تسقى بالشيرة الباردة ( أربعة أكواب سكر + كوبان ماء + ملعقة صغيرة ماء الورد ) حال خروج من الفرن وتقدم
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