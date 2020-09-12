في أقل وقت.. طريقة عمل كيكة الرواني اليمني

إذا كنتي تبحثين عن طرق جديدة لعمل حلويات في المنزل يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل الرواني اليمني





- مقادير الرواني اليمني

* عشر ملاعق طعام دقيق

* ملعقة ونصف صغيرة بكينج بودر

* عشر بيضات

* ملعقة صغيرة فانيليا

- طريقة تحضير الرواني اليمني

* يفصل صفار البيض عن البياض ويضرب البياض بمضرب سلك جيدا حتى يصبح كالكريمة

* يخلط صفار البيض جيدا لوحده ثم يضاف بعد ذلك إلى البياض ويضاف الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ويقلب المزيج بخفة

* تدهن صينية فرن بقليل من السمن ثم يصب خليط الرواني وتزج في فرن متوسط الحرارة لمدة ( 20 ) دقيقة

* تسقى بالشيرة الباردة ( أربعة أكواب سكر + كوبان ماء + ملعقة صغيرة ماء الورد ) حال خروج من الفرن وتقدم