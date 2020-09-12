كنا بنهزر.. ضبط طالب روع صديقه بكلب ونشر الواقعة على فيسبوك

تمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع آخر مستخدمًا كلبا.





جرى تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده "كلب" ويقوم بالعدو خلف شخص آخر مما أثار فزعه.





وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، وتبين أن مالك الكلب (طالب- 19 سنة مقيم بدائرة المركز) وأن الشخص الآخر (طالب- 19 سنه مقيم ببندر الحامول).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأطراف وبحوزة الأول الكلب ومناقشتهما حول المقطع، أقرا بأنهما أصدقاء وأن ما حدث بينهما كان على سبيل الدعابة.



