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أخبار العالم

الداخلية السعودية: هؤلاء لهم حق الدخول والخروج من المملكة رغم قيود كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، أن رفع كافة القيود عن مواطني المملكة في الدخول أو الخروج من البلاد بعد أول يناير 2021، بفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليًا موجة ثانية من الجائحة، فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

- الرفع الكامل للقيود على سفر المواطنين ومغادرة البلاد والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية،
بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.
 
- سيتم  الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ.

- استثناءً مما ورد في البند (أولًا)، يتم ما يلي:  السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم، الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية، وكذلك المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

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