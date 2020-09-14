50 جنيها للتصالح على مخالفات البناء لأقل من 100 متر في شمال سيناء



كما تم تحديد 50 جنيه على المتر في المساحات الأقل من 100 متر، .



وقد بلغ متوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 45 إلى 75 جنيهًا .



كما بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 ، ووصل متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 68 إلى 400 جنيه.



وقال أنه على رؤساء مجالس المدن حصر جميع المخالفات وطلبات التصالح والالتزام بسداد رسم الجدية .. مع تحديد نوع المخالفة وعرضها يوما بيوم حتى يمكن اتخاذ اللازم واخطار وزارة التنمية المحلية بها ، وأن يتم استخدام الدقة تجاه كل مخالفة .



وأعلن عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ،عن قيام الادارات الهندسية فى مجالس المدن بتشكيل لجان لتحديد أنواع مخالفات البناء وفحص الرخص على أرض الواقع وحصر المخالفات وتحديد أنواعها .



مشيرًا، إلى انه تم ضم مهندسى وفنيى مديريتى الطرق والإسكان الى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام إلى مجموعة العمل بمجلس المدينة .



وطالب البدرى بمراعاة الدقة فى تجميع البيانات التى تتم عن طريق مجالس المدن لانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي

وقال اللواء ماجد محمد احمد رءيس مدينة العريش انه يتم تسهيل كافه الاجراءات للاهالي الوافدين الي مركز خدمة المواطنين لتقديم ملفات التصالح في مخالفات المباني والمقامه بدون ترخيص حتي يتم توفيق أوضاعهم والاقبال الشديد من المواطنين .



ويتضمن طلب التصالح، تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.



تقديم المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.



تقديم المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار ، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة .



نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، و نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء .



وتقرير معتمد من مهندس نقابى، متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات .



وكذلك تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.



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وكذلك تقديم الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.اقرأ أيضا: