3000 جنيه للدور الأرضي.. شمال سيناء: غلق باب التصالح فى مخالفات البناء في هذا التوقيت

اعترض عدد من المواطنين بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، علي ارتفاع رسوم فتح ملف التصالح في مخالفات البناء ، والبالغة ٥٠٠ جنيه، علاوة علي الاجراءات الاخري المطلوبة والتي يكلف المواطن عند استخراجها مبالغ طائلة، الي جانب وجود تعقيد في الإجراءات وهذا بدوره ادي الي وجود إحجام من جانب المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في المخالفات.



واكد المنتفعون بالعريش، من المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، ان المبالغ المالية المطلوبة عند التصالح كبيرة ومن بينها تجهيز رسم هندسى من مهندس معتمد مقابل مادى ، بالاضافة الى استشارى هندسى ، وذلك يتطلب مبلغ 3000 جنيه للدور الارضي ، اما الادوار العلوية يتطلب مبلغ ١٠٠٠ جنيه لكل دور مخالف، علاوة على مصاريف مجلس مدينة العريش.



ومن جانبه .. طالب مجلس مدينة العريش المواطنين، بسرعة تقدم المخالفين فى تراخيص البناء للتصالح فى المبانى المخالفة .



ويقوم المواطن بتقديم الطلبات عن طريق مركز خدمة المواطنين بمجلس المدينة ، ويقوم بدفع رسوم الطلب بقيمة ٥٠٠ جنيه على أن يقوم بتقديم الاوراق المطلوبة فيما بعد وذلك لإدراجه ضمن كشوف المتقدمين للتصالح فى قانون مخالفة تراخيص المبانى ومن يخالف ذلك لن يستفيد من القانون بعد انتهاء المهلة المحددة والتي ستنتهى فى ٢٠٢٠/١/٨ م وسيتم تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة ضده بخصوص مخالفة البناء.



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بشمال سيناء لمدة 6 أشهر طبقًا للقانون، اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في مجالس المدن لتلقي طلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين بشرط عدم مخالفة القانون، ،مؤكدا أنه يتم قبول الطلبات من خلال اللجان المشكلة لتلقي طلبات المواطنين في مجالس المدن ،بدون المستندات والأوراق المطلوبة، علي أن يقوم المواطن باستيفائها فيما بعد.



وقال العميد ماجد محمد احمد،رئيس مدينة العريش، ان عدد من تقدموا للتصالح على المبانى المخالفه بلغ 800 مواطن منذ منشادة المواطنين بضرورة الاستفادة من قانون التصالح.



وأكد أن القانون يوجد به تسهيلات كثيرة للمواطن، مطالبًا المواطنين بضرورة الانتفاع بالقانون وتقديم المستندات المطلوبة قبل انتهاء المدة.

