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محافظات

محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:35 ص
مصنع سكر
مصنع سكر
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احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم طرح أراضي المنطقة الصناعية المتوسطة في بئر العبد على المستثمرين لبدء عمليات استثمارها، حيث كانت أولى عمليات الاستثمار من شركة الدلتا للسكر لإقامه مصنع لإنتاج السكر من البنجر في المنطقة.

وأوضح اللواء شوشة، أنه يسعي لكى تصبح سيناء مصدرا لإنتاج السلع الاستراتيجية لتوفير احتياجات مصر منها مستقبلا. خاصة محصول بنجر السكر بداءية بءرالعبد ، والقمح في نطاق مركزي الحسنة نخل بوسط سيناء .

وقال ان كافة المقومات اللازمة لتحقيق المجتمع المتكامل اقتصاديا متوفره من خلال محاور التنمية الشاملة: الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية .. وفى مقدمتها: التنمية البشرية. 

قال اللواء شوشه، إن رؤية المحافظة نحو التوسع في المحاصيل الاستراتيجية من القمح وبنجر السكر قاءمة مشيرا الي ان شركة الدلتا بصدد اقامة مصنع لإنتاج السكر اعتمادا علي إنتاج بنجر السكر من منطقة بئر العبد وأن هناك لجنة من هيءة السكر ستقوم بمعاينة الارض المرشحة لزراعة محصول البنجر الذي سيعتمد عليه المصنع.

ولفت إلى أن اللجنة التي شكلها وزير الزراعة، برئاسة الدكتور نعيم مصيلحي رءيس مركز بحوث الصحراء ، بشان دراسة الامكان المقترحة للتوسع الزراعي بوسط سيناء ، حددت مساحة ٢٢٠ ألف فدان بمناطق تمادة والجفجافة لزراعة محصول القمح .

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