العلوم البيئية بالعريش: إعداد أبحاث لكل مقرر من الفرقة الأولى حتى الثالثة

أستاذ علم الاجتماع يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من كل قسم بالكلية برئاسة رئيس القسم تكون مهمتها إعلان عناوين الأبحاث وطرق استلامها من طلاب فرق النقل.وأشار عميد الكلية، إلى أن اللجنة الثلاثية تقوم باقتراح عناوين الأبحاث للطلاب في كل مقرر، على أن يكون البحث لكل مقرر من ٥:٣ صفحات فقط وبما لا يقل عن ٨٠٠ كلمة.ولفت إلى أن تسليم الأبحاث من الطلاب سيبدأ من ٣١ مايو ولمدة شهر.وأكد أنه تم تحديد ٣٠ أبريل الجاري كموعد نهائي لتواصل الطلاب مع أستاذ المقرر في التعليم عن بعد، على أن يتواصل الطلاب مع لجنة القسم الثلاثية لمعرفة ضوابط وآليات وعناوين الأبحاث وموعد وكيفية تسليمها إلكترونيا عبر الإنترنت للجنة.أما بالنسبة للطلاب الباقيين يتم معاملتهم معاملة الطلاب المستجدين من حيث تقديم الأبحاث بديلًا للامتحانات التحريرية، أضاف الدكتور رياض أن الفرقة الرابعة يتم امتحانهم بعد عودة الدراسة.