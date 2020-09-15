تعرف على مميزات برامج كلية الهندسة بجامعة حلوان.. تخصصات الخريجين تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي

- تخصصات تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي..جامعة حلوان تعلن عن مميزات برنامج هندسة الطاقة بكلية المطرية

- تعرف على برنامج الهندسة الإنشائية بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان

- هندسة حلوان توضح تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجالات العمل

- مميزات برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بكلية الهندسة جامعة حلوان





ٱعلنت كلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان عن مميزات برنامج هندسة الطاقة، سعيا من الجامعة نحو إعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة ومؤهل لسوق العمل .





ويتميز برنامج هندسة الطاقة بوجود تخصصات دقيقة تلبي الحاجة المتزايدة في السوق المحلي والدولي لتخريج مهندس متخصص فى مجالات إنتاج الطاقة المختلفة ذو كفاءة عالية في إدارة المشروعات.





وعند اكتمال الدراسة ببرنامج هندسة الطاقة يستطيع خريجى البرنامج العمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بإنتاج الطاقة وإداراتها وتخزينها، وجميع الأعمال الإستشارية الميكانيكية، إلى جانب العمل فى توليد الطاقة الكهربية، وإنتاج الوقود البديل، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وتطبيقاتها، والطاقة الكهرومائية، وترشيد الطاقة، ومجالات تحلية مياه البحر، ومجالات التبريد وتكييف الهواء





كما أعلنت كلية الهندسة بالمطرية ايضا عن برنامج الهندسة الإنشائية ، الذى يسهم البرنامج في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي .





ويهدف البرنامج إلى إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الإدارة والاقتصاد وإدارة المخاطر والقانون وأخلاقيات المهنة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية الأجنبية وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.





ويتميز برنامج الهندسة الإنشائية بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في معامل بحثية في جامعات أجنبية، كما يعقد البرنامج سنويًا عددًا من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية، ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار، حيث يعمل معظم خريجي البرنامج بعدد المؤسسات المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية في الداخل والخارج وأثبتوا تميزًا وجداره.





ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل في جميع الشركات والمكاتب الاستشارية لتصميم وتنفيذ المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص، محليًا وإقليميًا ودوليًا، هذا بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ الكباري والإنفاق وتدعيم المباني، والعمل في إدارة المشروعات الهندسية وتشغيل وصيانة المنشآت، والعمل الأكاديمي في الجامعات ومراكز البحوث.





وطرحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية وهو برنامج جديد ومميز، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، وتتمثل رؤية البرنامج في وضع عدد من الأهداف التعليمية لبرنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية من خلال إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة فى أحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات الصناعات المحلية والعالمية.





ويتمييز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد وأستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للالآت والشبكات الكهربية وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والاختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.





وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة فى المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم أجتماعية وأنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالأضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى





يهدف برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات إلى مواصلة إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات والمعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمى والعالمي.



