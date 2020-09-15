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كارتيرون في بيراميدز .. تامر أمين يفجر مفاجأة .. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:20 م
كارتيرون
كارتيرون
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إنه استيقظ من النوم على خبر غريب و صادم، وهو رحيل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب نادي الزمالك.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن هذا الخبر لم يتوقعه أحد، موضحًا أن كارتيرون مدرب كبير ولكن ما تم غير مفهوم.

وأشار إلى أنه يتوقع ان ينتقل مدرب الزمالك لـ تدريب فريق بيراميدز، مؤكدًا أن الأخبار فى الفترة الأخيرة كانت تتحدث عن انتقال مدرب الأهلي ولكن ما حدث يؤكد أن بيراميدز كان يرتب مع مدرب الزمالك".

ولفت تامر أمين، إلى أن كارتيرون هو من طلب الرحيل، وليس إدارة الزمالك وتابع تامر أمين : " انه لا يمتلك مصادر تؤكد انتقال كارتيرون لـ بيراميدز ولكن ما يحدث يؤكد ذلك".

وقد كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن إجراء مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقالت المصادر إن مباراة بيراميدز القادمة المقرر إقامتها غدا الأربعاء قد تكون هي الأخيرة للمدير الفني الحالي. 

وأكدت المصادر أن بيراميدز عرض على كارتيرون قيمة مادية عالية قد تكون هي الأعلى بين المديرين الفنيين في مصر. 

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار   الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسدد  الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك،  مبلغ  250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

يأتي هذا  بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن الزمالك  بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد.


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