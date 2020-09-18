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طريقة عمل كيكة القهوة للشيف شربيني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
طريقة عمل كيكة القهوة
طريقة عمل كيكة القهوة للشيف شربيني
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اسماء محمد
القهوة معشوقة الجميع فمذاقها ونكهتها رائعة جدا كما انها  تحتوى على قدر كبير من الكافيين الذي يزيد القدرة على التركيز والانتباه مما جعل خبراء الطهى يلجأون لاستخدامها فى وصفات متعددة . 

نقدم لكم طريقة عمل كيكة القهوة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة .

مقادير كيكة القهوة
400 جرام زبدة 
200 جرام سكر بودره 
4 بيضات 
2 جرام ملح 
2 جرام فانيليا 
50 جرام جرام قهوة مركزة 
600 جرام جرام دقيق 
15 جرام بيكينج بودر 
50 جرام حبوب قهوة 
السيرب:
300 جرام سكر 
300 جرام ماء 
عصير ليمونة 
50 جرام قهوة مركزة 
طريقة تحضير كيكة القهوة:
* لعمل السيرب ضعي ماء على النار مع السكر وعصير الليمونة وكمية القهوة واتركيها لتغلي وتثقل على النار. 

* ضيفي البيض إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يصبح قوامه هش وعالي. 

* اجرشي باستخدام كبة كهربائية حبوب القهوة، واضيفيها مع القهوة إلى الدقيق وكذلك الكيك شيف والفانيليا والملح. 

* ضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل واستمري في الخفق حتى يصبح لديك عجينة سائلة وكريمية. 

* في قالب الكيك المدهون بالزبدة، صبي الخليط ثم ادخليه فرن ساخن مدة 45 دقيقة. 

* بعد خروجها من الفرن صبي عليها السيرب وقدميها. 

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