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حوادث

70 فيديو جنسي.. حكاية زوجة كفر الشيخ بعد اتهام زوجها لها بالزنا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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شهدت إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، واقعة مؤلمة ومثيرة للجدل، بعد أن تلقى زوج عبر هاتفه المحمول صورًا ومكالمات غير أخلاقية لزوجته التي تعمل بإحدى الدول العربية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تقدم "م.ع" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، ببلاغ عن طريق المحامي الخاص به، إلى المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، يطالب بالتحقيق مع زوجته وتحريك دعوى الزنا ضدها لاكتشافه فيديوهات ومحادثات صوتية غير أخلاقية لها.

وكشف البلاغ، أن الزوج سبق أن تقدم بشكوى ضد زوجته، في ديسمبر 2019 إلا أنه تنازل عن تلك الشكوى بعد أن أفهمته بأن ما حدث سوء فهم بشأن الصور الفاضحة التي وصلت إليه، وهى صور خاصة بها ومن ضمن الصور التي تقوم بإرسالها إليه كونها تعمل في الإمارات، وأن التي أرسلت إليه الصور سيدة تعمدت ذلك لوجود خلافات بينهما.

وأوضح البلاغ أن الزوج تنازل عن الشكوى حفاظًا على لم شمل الأسرة وعندما تدخل العقلاء وأهل الدين وقدموا النصيحة لها للإبقاء عليها حفاظًا على أسرته وعدم التشهير بعرضه وشرفه، وحتى لا يضر بابنتيه والمسامحة على ما مضى، وتعهدت الزوجة أمام الجميع بأنها لم تفعل ذلك وأن ما حدث سوء فهم وأن تعيش معه بما يرضي الله ولا تضع نفسها موضع الشبهات.

وأشار الزوج في بلاغه، أنه فوجئ بتلقيه عبر هاتفه مقاطع فيديو مصور لزوجته وصور عارية ومكالمات صوتية مسجلة، وأنه تحصل على هاتفها المحمول ووجد به أكثر من 70 فيديو غير أخلاقي .

وطالب رائد نوفل، محامي الزوج، النيابة العامة، بالتحقيق مع المشكو في حقها وسؤال موكله واستدعاء المشكو في حقها ومواجهتها بالفيديوهات والمكالمات والمحادثات الصوتية وطلب تحريات المباحث الجنائية وتحريات الآداب العامة واتخاذ اللازم حيال الشكوى المقدمة.   
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