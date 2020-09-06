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"تقدم بطلب التصالح من بيتك".. محافظة كفر الشيخ تزف بشرى سارة للمخالفين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:12 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عادل نصار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مكاتب التصالح على مخالفات البناء تلقت 41 ألف طلبًا يتم فحصهم، بنسبة 20% من المخالفات على مستوى المحافظة، بالرغم من الإقبال الغير عادي من المخالفين.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن عمليات إزالة المخالفات تأتي في إطار إجراءات جادة اتخذتها الدولة، بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وناشد المواطنين: "آن أوان تقنين الأوضاع، ومن صالح الجميع الإقبال على التصالح والاستظلال بالقانون وتسديد مستحقات الدولة".

وأوضح المحافظ، أنه نظرًا للإقبال الشديد على تقديم طلبات التصالح، تعمل الجهات المعنية بشكل يومي حتى في الإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن المخالفات قلت نسبتها من 25 إلى 40%.

وتابع: "أتحنا خدمة بالتشارك مع وزاتي التنمية المحلية والتخطيط، تمكن المواطن من التقدم للتصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا، ويكون دفع قيمة التصالح عبر التحويل البنكي".

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