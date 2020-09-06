محافظ الفيوم: 90% من المخالفين بالمحافظة تقدموا بطلبات للتصالح

الدكتور أحمد الأنصاري

،

أن 90% من المخالفين بالمحافظة تقدموا بطلبات للتصالح وهذا أمرا يعني ان هناك وعي حقيقي لدى المواطنين، لافتا إلى أن كل هذا الأموال تصرف في خدمات للمواطنين في مختلف الامكان بالمحافظة.

وأكد