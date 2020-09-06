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محافظ الفيوم: 90% من المخالفين بالمحافظة تقدموا بطلبات للتصالح

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:47 م
محافظ الفيوم،
محافظ الفيوم،
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اخر التطورات في قضية التصالح في مخالفات البناء.

وقال الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لنبى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن هناك تزاحم كبير على المراكز التكنولوجيا بالمحافظة لتقديم طلبات التصالح، مضيفا أن هناك عبء على القطاع المحالي في مسألة تلقي الطبالبات.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن 90% من المخالفين بالمحافظة تقدموا بطلبات للتصالح وهذا أمرا يعني ان هناك وعي حقيقي لدى المواطنين، لافتا إلى أن كل هذا الأموال تصرف في خدمات للمواطنين في مختلف الامكان بالمحافظة.

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