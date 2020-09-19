النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.





ويتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء مع ارسنال في تشكيل اليوم، بعد مشاركته في مباراة فولهام الماضية بالكام وكذلك كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.





وجاء تشكيل أرسنال كالآتي"





في حراسة المرمى : لينو





خط الدفاع : كيفن تيرني - جابرييل مالجاهيس - هولدينج - بيليرين





خط الوسط : سيبايوس- جرانيت تشاكا - ساكا





خط الهجوم : ويليان -أوباميانج - لاكازيت





ويحتل نادي ارسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما يحتل وست هام المركز الثامن عشر بصفر نقطة