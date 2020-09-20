AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منح 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة غير القادرين في القانون الجديد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
Advertisements
معتز الخصوصى
أعطت الحكومة أولوية كبيرة للأشخاص ذوى الإعاقة لمنحهم حقوقهم التى حرموا منها خلال الفترة الماضية،حيث أصدر البرلمان فى عام 2018 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ترتكز فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منحهم مساعدات شهرية.. 10 امتيازات لذوي الإعاقة أقرها البرلمان بالقانون

الفتوى والتشريع: السيارات المستوردة لذوي الإعاقة تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية

تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا.. البرلمان ينصف أصحاب الهمم بـ قانون الإعاقة

ترشيحاتنا

هل يجوز إعطاء الزكاة للأهل والأقارب؟ .. الإفتاء تجيب

إذا انتقض وضوء الإمام ماذا يفعل .. البحوث الإسلامية يوضح

تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا.. البرلمان ينصف أصحاب الهمم بـ قانون الإعاقة

قبل الحظر بساعات.. ارتفاع هائل في تنزيلات تيك توك وWeChat

حكم التثاؤب عند قراءة القرآن وأثناء الصلاة

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. أيقونة فيراري الرائعة تعود لتضرب من جديد بعد كورونا

موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور