إحباط ترويج أدوية مهربة جمركيا ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 300 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض" مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق – 3000 قطعة كمامة – 620 عبوة كحول) مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وتبين عدم استيفاء الشروط الصحة للتخزين وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص بالمعادي.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.