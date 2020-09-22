بعد تحذير اليونيسيف.. طرق لحماية الأطفال من مواجهة فيروس كورونا بالمدارس

مع عودة فتح المدارس في الفترة المقبلة، فقد وضعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عدد من الإجراءات الوقائية لحماية المعلمين والتلاميذ الصغار من الإصابة بعدوى فيروس كورونا وطرق للحفاظ على سلامتهم.





وأوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما الكمامات مثلهم مثل البالغين، في حين أن الأطفال الأصغر في العمر أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولكن يمكن حمايتهم خاصة في الأماكن المزدحمة والمدارس بارتداء الكمامات كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





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