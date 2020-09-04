مع عودة المدارس: دراسات تطمئن قلوب أولياء الأمور.. وطرق حماية الأطفال من كورونا

فتح المدارس في الفترة المقبلة وذهاب ، الذي يمكن أن يتسبب في يزداد الخوف في الفترة المقبلة من إعادة الأطفال إلى المدارس ، الذي يمكن أن يتسبب في إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وشعور الآباء والامهات بالقلق من إصابة أطفالهم بالفيروس، ونشره بين أفراد أسرته.





وقد شجعت الدول على مستوى العالم الأطفال على العودة إلى المدرسة؛ حيث قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الوقف عن فتح المدارس وتوقع سير العملية التعليمية كانت أكثر ضررًا للأطفال.





تجارب الدول في عودة المدارس مرة أخرى





وقالت الصحة العامة في إنجلترا، إن خطر إصابة الطفل بـ فيروس كورونا في المدرسة منخفض للغاية، ومن المرجح أن يصابوا به في المنزل أكثر من إصابتهم في المدارس، وفيما وجدوا ان المدرسون بالكاد معرضون لخطر الإصابة بالفيروس أيضًا.





ونظرت الدراسة الحكومية إلى الأطفال عبر 131 روضة ابتدائية وما قبل المدرسة في يونيو واوائل يوليو، وقاموا بمراجعة بيانات 12026 من البالغين والأطفال، ثبتت إصابة ثلاثة منهم فقط بفيروس كورونا المستجد Covid-19، فيما أصيب اثنان من الموظفين والآخر طفل.





وأفاد الباحثون المشرفون على هذه الدراسة، إنه يمثل إصابة الاطفال بفيروس كورونا حوالي 0.02 في المائة فقط بعد ذهاب الاطفال غلى المدارس، وكانت جميع الحالات خفيفة فقط أو لم تظهر عليها أعراض على الإطلاق.







