مع عودة المدارس: دراسات تطمئن قلوب أولياء الأمور.. وطرق حماية الأطفال من كورونا

يزداد الخوف في الفترة المقبلة من إعادة فتح المدارس في الفترة المقبلة وذهاب الأطفال إلى المدارس
، الذي يمكن أن يتسبب في إصابة الأطفال بفيروس كورونا
المستجد، وشعور الآباء والامهات بالقلق من إصابة أطفالهم بالفيروس، ونشره بين أفراد أسرته.
وقد شجعت الدول على مستوى العالم الأطفال على العودة إلى المدرسة؛ حيث قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الوقف عن فتح المدارس
وتوقع سير العملية التعليمية كانت أكثر ضررًا للأطفال.
تجارب الدول في عودة المدارس مرة أخرى
وقالت الصحة العامة في إنجلترا، إن خطر إصابة الطفل بـ فيروس كورونا في المدرسة منخفض للغاية، ومن المرجح أن يصابوا به في المنزل أكثر من إصابتهم في المدارس، وفيما وجدوا ان المدرسون بالكاد معرضون لخطر الإصابة بالفيروس أيضًا.
ونظرت الدراسة الحكومية إلى الأطفال عبر 131 روضة ابتدائية وما قبل المدرسة في يونيو واوائل يوليو، وقاموا بمراجعة بيانات 12026 من البالغين والأطفال، ثبتت إصابة ثلاثة منهم فقط بفيروس كورونا المستجد Covid-19، فيما أصيب اثنان من الموظفين والآخر طفل.
وأفاد الباحثون المشرفون على هذه الدراسة، إنه يمثل إصابة الاطفال بفيروس كورونا حوالي 0.02 في المائة فقط بعد ذهاب الاطفال غلى المدارس، وكانت جميع الحالات خفيفة فقط أو لم تظهر عليها أعراض على الإطلاق.
وعلق وزير التعليم جافين ويليامسون، "لقد شجعتني بشدة نتائج هذا التقرير ؛ حيث أن خطر الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال كان منخفض للغاية أثناء تواجدهم في المدرسة ، مما يعني أن الخطر على الأطفال خارج المنزل وفي المدرسة أقل مما كان متوقع.
الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا في المدارس
أظهرت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في هيئة الصحة الوطنية البلجيكية، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 عند ذهابهم إلى المدرسة، وذلك بنسبة أقل مما كانوا عليه في المنزل.
ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن معدلات انتقال الفيروس التاجي
في الفصول الدراسية كانت أقل بكثير من بقائهم في المنزل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفاد الباحثون، انه نتائج الدراسة أكدت
أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19
مثل البالغين وان يكونوا حاملين للمرض، ولكن بدون ظهور أي أعراض عليهم، وهو الأمر الذي طمأن البعض عند ذهابهم إلى المدارس.
الأطفال أقل عرضة لنشر الفيروس بـ 6 مرات من الكبار
زعمت دراسة أن الأطفال أقل عرضة لانتشار فيروس كورونا بست مرات من البالغين، مع عودة الأطفال في إنجلترا إلى المدرسة اليوم.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يكشف البحث كيفية انتشار الفيروس التاجي في مجموعة من 1900 شخص ، معظمهم من الأطفال ، الذين أمضوا خمسة أسابيع في المعسكرات الصيفية في إسبانيا.
عدم ظهور أعراض كورونا على الأطفال يساهم في انتشاره
كشفت دراسة حديثة، أن الكثير من الأطفال الذين يصابون بـ فيروس كورونا لا يعانون من أي أعراض، مما قد يشكل خطرًا في انتشار فيروس كورونا مقارنة مع البالغين. ووفقًا لما قالته منظمة الصحة العالمية، أن تأثير فيروس كورونا على وفيات الأطفال محدود للغاية، كما تشير التقارير إلى أن الأطفال قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع البالغين، لكن الذين يصابون به يكونون بحمولة فيروسية أعلى مقارنة مع البالغين.
وقدمت دراسة أمريكية جديدة، أن الأطفال أخطر ناشرين للفيروس
بشكل صامت، ووجدت الدراسة التي أجراها باحثو مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى ماس العام على 192 طفلًا، أن 49 طفلًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كان فيهم قدر أكبر من الحمل الفيروسي في مجرى الهواء مقارنة مع البالغين في العناية المركزة.
اعراض فيروس كورونا المحتمل ظهورها على الأطفال
كشف دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في في أيرلندا الشمالية، إلى
إن الإسهال والقيء وآلام المعدة يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية لـ فيروس كورونا المستجد
Covid-19 عند الأطفال
.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه تم العثور على الثلاثة أعراض فيروس كورونا السابق ذكرها من قبل منظمة الصحة العالمية NHS لتكون شائعة نسبيًا عند البالغين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتابع الباحثون ، أنه يجب القلق إذا شعر الأطفال من آلام في المعدة مع إسهال وقيء؛ حيث إنها إحدى العلامات البارزة بأنهم مصابون بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19. وأشار الباحثون، إلى أن العلامات المرتبطة بالأمعاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإصابة الأطفال بـ فيروس كورونا المستجد
، لذا يجب أخذها في الاعتبار.
وأكد الباحثون، إن السعال أحد أهم الأعراض لدى البالغين الذين أصيبوا بمرض خطير، ولم يكن السعال مؤشرا موثوقا على ما إذا كان الطفل مصابا بـ فيروس كورونا.
وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز، انه وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة.
ارتداء الأطفال الكمامة لوقايتهم من فيروس كورونا
أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما الكمامات مثلهم مثل البالغين، خاصة في الأماكن المزدحمة كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أنه يجب على الأطفال من تزيد أعمارهم على 12 عاما ارتداء الكمامات في أي مكان يجب على البالغين ارتداؤها، خاصة عندما لا يتمكنون من ضمان الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي.
وقالت المنظمة إنه في حين أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن الأطفال الصغار قد يكون لديهم قابلية أقل للإصابة بالعدوى مقارنة بالبالغين، فإن البيانات تشير إلى أن المراهقين قد يلعبون دورًا أكثر نشاطًا في انتقال العدوى من الأطفال الأصغر سنًا، وأوضحت الصحة العالمية أن الأطفال دون سن الخامسة يجب ألا يرتدون أقنعة.
ورغم ذلك، أكدت أنه في ظروف معينة قد يكون من المستحسن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 11 عامًا ارتداء الكمامات في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع ، أو في الأماكن التي كان الأطفال على اتصال بكبار السن أو غيرهم.
طرق حماية الأطفال من فيروس كورونا
قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، إن ضعف المناعة
عند الأطفال يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية وأبرزها: زيادة مهاجمة الأمراض التنفسية مثل الربو، وحساسية الصدر، وأي مرض معدي منتشر بين الأطفال
وكشفت استشاري التغذية عن أبرز طرق تقوية المناعة
لدى طفلك من خلال، اتباع بعض العادات البسيطة وغير المكلفة، وتشمل:
1- الفواكه والخضراوات
يوجد بالفاكهة والخضار نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى مواد مضادة للأكسدة التي يحتاج إليها الطفل لتقوية جهازه المناعي، فيمكنك التنويع بين الخضراوات والفاكهة والعصائر الطبيعية المحضّرة في المنزل بالأخص الفواكه التي تحتوي على فيتامين c.
تحتوي الخضراوات على أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها مثل: فيتامين أ، ج، د، هـ، ب كما يوجد بها نسبة عالية من المعادن مثل الزنك، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد.. ومن مصادر الخضروات المهمة لصحة ومناعة الطفل البروكلي، السبانخ ،الفاصوليا ،الجزر ،الخيار.. أمّا الفواكه المهمة التفاح، الكيوي، الشمام، البرتقال، الفراولة.
2- الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، البوتاسيوم، كما يوجد بها كمية كبيرة من الفيتامينات مثل :فيتامين ج، أ، ب1، ب6، ب12، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على سكريات طبيعية، واستبدال النشويات مثل المكرونة والأرز الأبيض بالأرز البني.
3- الأوميغا 3
يساعد زيت الأوميجا 3 الموجود في الأسماك والمكسرات على زيادة معدلات الأحماض الدهنية في الجسم مما يرفع من الأحماض الأمينية ويرفع من معدلات عملية الأيض ويعزز جهاز المناعة ويحسن من صحة الطفل.
4- التمارين الرياضية
و تساعد التمارين الرياضية على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقوية جهاز المناعة كما تساهم في بناء جسم قوي وتحمي من الإصابة بالأمراض التي تهاجم طفلك، ينصح بعمل تمارين بسيطة لمدة 30 دقيقة يوميًا مثل المشي أو ركوب الدراجة أو القفز بالحبل فذلك يساعد طفلك على اكتساب مناعة قوية.
5- تنفس الهواء النقي
تنفس الهواء النقي بطريقة صحيحة يساعد على وصول الأكسجين إلى القلب والرئتين مما يحمي من الإصابة بأمراض كثيرة ويقوي من جهاز المناعة.
6- التعرض لأشعة الشمس
وتحتوي أشعة الشمس في الفترة من شروق الشمس وحتى العاشرة صباحًا على فيتامين د المفيد والطبيعي للجسم فهي تغذي الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض ولكن لا يمكن الاقتراب منها بصورة مستمرة لتجنب الإصابة بالحروق الجلدية.
الطريقة الصحية للتعامل مع الأطفال المصابين بفيروس كورونا
قال الدكتور أحمد جمال أخصائى طب الأطفال، إن الأهالى لابد من توجيه أبنائهم للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لـ الوقاية من كورونا عند العودة للمدارس
؛ حيث أن قياس درجة الحرارة عند دخول الطفل الأتوبيس المدرسى من الإجراءات الضرورية للوقاية من كورونا عند عودة المدارس .
وتابع أخصائى طب الأطفال، أنه لابد بمجرد شعور الطفل بأى أعراض كورونا لا بد من توجه على الفور على العيادة الطبية بالمدرسة لتشخيص حالته الطبية .