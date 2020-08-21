3 خطوات.. روشتة تأهيل الأطفال للعودة الآمنة إلى المدارس.. فيديو





قال الدكتور أحمد جمال ، أخصائى طب الأطفال ، إن الأهالى لابد من توجيه أبنائهم للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا عند العودة للمدارس .





ونصح أخصائى طب الأطفال ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى بالتلفزيون المصري ، بتجنب أبنائهم مشاركة أى شخص معهم فى الفصل سواء فى الطعام أو المشروبات للوقاية من كورونا .





وأكد أنه لابد بمجرد شعور الطفل بأى أعراض كورونا لابد من توجه على الفور على العيادة الطبية بالمدرسة لتشخيص حالته الطبية .





وتابع أخصائى طب الأطفال، أن قياس درجة الحرارة عند دخول الطفل الأتوبيس المدرسى من الإجراءات الضرورية للوقاية من كورونا عند عودة المدارس .



