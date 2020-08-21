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توك شو

3 خطوات.. روشتة تأهيل الأطفال للعودة الآمنة إلى المدارس.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال الدكتور أحمد جمال ، أخصائى طب الأطفال ،  إن الأهالى لابد من توجيه أبنائهم للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا عند العودة للمدارس . 

ونصح  أخصائى طب الأطفال ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى بالتلفزيون المصري  ،  بتجنب أبنائهم  مشاركة أى شخص معهم فى الفصل سواء فى الطعام أو المشروبات للوقاية من كورونا . 

وأكد أنه لابد بمجرد شعور الطفل بأى  أعراض كورونا لابد من توجه على الفور على العيادة الطبية بالمدرسة لتشخيص حالته الطبية . 

وتابع أخصائى طب الأطفال، أن قياس درجة الحرارة عند دخول الطفل الأتوبيس المدرسى من الإجراءات الضرورية للوقاية من كورونا عند عودة المدارس .

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