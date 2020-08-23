رعب فيروس كورونا.. خسائر كبيرة في الأرواح تتجاوز الـ800 ألف.. الصحة العالمية: الوباء قد يستمر لسنتين.. وتشديد القيود الصحية لتجنب موجة ثانية من الجائحة

جبريسيوس: العولمة سبب تفشى" المستجد" أسرع من الإنفلونزا الإسبانية

تراجع للإصابات في مصر.. وتقدم للسعودية بمكافحة المرض

آيسلندا.. دولة جميع وزرائها، سيخضعون للفحص مرتين

الهند تسجل 69.239 إصابة جديدة

ارتفع عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية ديسمبر الماضي إلى 808,986 ألف شخص بالعالم، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 23,400,978 مليون، فيما يظهر أن عددا من الدول عادت لتشدد الإجراءات الاحترازية مجددًا بعد ارتفاع أعداد الإصابات لديها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وبلغ عدد المتعافين الذين دحروا المرض عالميا 15 مليونا و910 آلاف و371، بينما يواصل الوباء الفيروسي، الذي اجتاح العالم، انتشاره في أكثر من 140 دولة.

وفقًا لأحدث البيانات المشتركة في الولايات المتحدة، الدولة التي لديها أكبر عدد من الحالات، فقد أوشكت على بلوغ 6 ملايين إصابة هناك، بـــعدما سجلت 5 ملايين و841 ألفا و428 حالة في المجموع، وإجمالي خسائر في الأرواح بلغ 180 ألفًا و174.





زيادات في أمريكا الجنوبية

في قارة أمريكا الجنوبية، تستمر الزيادة في عدد الحالات والوفيات بسبب فيروس كورونا، فوفقًا لأحدث البيانات المشتركة في البرازيل، فتعد ثاني دولة لديها أكبر عدد من الحالات، فهناك 3 ملايين 582 ألفًا و698 حالة في المجموع.





ويذكر أن إجمالي الخسائر في الأرواح التي تسبب بها الفيروس بلغ 114 ألفا و277.





وفي بيرو التي تحتل المرتبة السادسة بين عدد الحالات عالميا، بلغ عدد الحالات 585 ألفا و236 حالة، فيما سجلت خسائر في الأرواح بسبب الفيروس وصلت إلى 27 ألفا و453.







وارتفع عدد الخسائر في الأرواح في تشيلي إلى 10 آلاف و792، ارتفع عدد الحالات إلى 395 ألفًا و708.





حالات وأرقام الموتى في أوروبا

بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 258 ألفًا و136، تم الإعلان عن العدد الإجمالي للوفيات بـ 35 ألفًا و430.





وأصيب في ألمانيا 233 ألفًا و857 شخصًا، وتوفي ما مجموعه 9 آلاف و331 شخصًا.







وفي بلجيكا، حيث توفي 9 آلاف 988 شخصًا إجمالًا بسبب الفيروس، وتم الإعلان عن إصابة 81 ألفًا و468 شخصًا حتى الآن.





ارتفاع عدد القتلى في إيران

وأعلن أن عدد المتوفين بسبب الوباء في إيران بلغ 20 ألفًا و502 شخص، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 356 ألفًا و792.









مدير منظمة الصحة العالمية

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تادروس جبريسيوس إن وباء فيروس كورونا الجديد قد يستمر سنتين قادمتين، وذكر أن العولمة أتاحت للفيروس أن يتفشى أسرع من فايروس الإنفلونزا الإسبانية (1918- 1919).





وقال مدير الطوارئ بالمنظمة مايكل ريان إن الإنفلونزا الإسبانية اجتاحت العالم في ثلاث موجات خلال 1918، وكانت موجتها الثانية هي الأشد تدميرًا وخرابًا.





لكنه قال إن فيروس كورونا الجديد لا يتصرف بتلك الطريقة، وفيما انتهت معظم الفيروسات الوبائية السابقة بأن أصبحت موسمية، إلا أن فيروس كوفيد-19 لا يريد أن يكون كذلك.











الهند.. رقم عالمي كبير

أما الهند، فقد أعلنت فيها وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3.044.940 حالة، وذلك عقب تسجيل 69.239 حالة إصابة جديدة، وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأحد، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفايروس في البلاد ارتفعت إلى 56.706 حالة، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.





وقفز عدد الإصابات في جنوب أفريقيا (الخامسة عالميًا) أمس إلى أكثر من 603 آلاف إصابة.







تراجع للإصابات في مصر.. وتقدم للسعودية بمكافحة المرض

وفيما بقيت بيرو، والمكسيك، وكولومبيا، وتشيلي في قلب دائرة الخطر، تراجعت حدة المرض في مصر ليصل إلى مادون المائة للمرة الأولى من 1 ابريل الماضي، وجاءت السعودية أمس من المرتبة الـ14 إلى الـ13، في ما يُعد مؤشرًا جيدًا إلى حسن إدارة السعودية للأزمة الوبائية.





قالت السلطات الصحية في المكسيك، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى ستين ألفًا، وهو رقم يتجاوز التقديرات التي كانت قد أعلنتها في يونيو.









الحكومة الآيسلندية

أعلنت الحكومة الآيسلندية أمس أن جميع وزرائها، بمن فيهم رئيسة الوزراء ووزير المالية، سيخضعون لفحص كوفيد-19 مرتين.











الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) لإعلان «اختراق علاجي كبير» لفيروس كورونا.

وفيما يخص القيود عالميًا، فرضت دول مثل كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، قيودًا أكثر صرامة وأغلقت الشواطئ والمطاعم في محاولة لتجنب موجة ثانية من «كوفيد - 19» بعدما أُلقي باللوم على العائدين من العطلات كمصدر للعدوى.





واتُّخذ القرار بعدما سجلت البلاد التي نجحت حتى الآن في احتواء الوباء من خلال استراتيجية اختبار المصابين وتعقبهم الفعالة، أكثر من 300 إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» خلال يومين متتاليين، وهو رقم قياسي منذ مارس ، وقد أعلنت اليوم أنها سجلت أعلى حصيلة يومية للإصابات بلغت 397.





وفي أوروبا أيضًا، تتزايد المخاوف من حدوث موجة ثانية أيضًا، خصوصًا في إيطاليا، فقد سجلت منطقة روما خلال 24 ساعة عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة منذ بداية الوباء في مارس ومعظمها مرتبط بالعودة من الإجازات.





ويشار خصوصًا إلى العائدين من سردينيا في جنوب إيطاليا والتي نجت من الموجة الأولى من الفيروس لكن حركة السياح والمحتفلين غير الحذرين، أسهمت في عودة انتشار الفيروس.





وفي أيرلندا، قررت السلطات هذا الأسبوع تشديد القيود على التجمعات، بحد أقصى ستة أشخاص في مكان واحد مغلق، بينما فرضت فرنسا وضع الكمامة «بشكل منهجي» في الفصول الدراسية في المدارس الإعدادية والثانوية في بداية سبتمبر.