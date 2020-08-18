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مرأة

لو حامل واتصابتي.. خطر يهدد الأطفال المولودين لأمهات أصيبن بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:17 م
خطر يهدد الأطفال
خطر يهدد الأطفال المولودين لأمهات أصيبوا بفيروس كورونا
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا  من قبل باحثون في جامعة لوبورو، أن تعرض الحوامل للإجهاد المزمن الناجم عن إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 قد يؤدي إلى ولادة أطفال أصغر في الحجم.

وقام الباحثون المشرفون على الدراسة،  بتحليل بيانات أكثر من 8200 امرأة حامل وأكثر من مليون طفل؛ حيث انهم وجدوا أن الإجهاد أثناء الحمل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا مرتبط بشكل كبير بانخفاض الوزن عند الولادة، فإن الأطفال كانوا يولدون بوزن أقل.


وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يمكن أن يتسبب إصابة الحوامل بفيروس كورونا والإجهاد الناتج عن الإصابة إلى ولادة أطفال اقل حجما من الوزن الطبيعي، والذي يمكن ان يتسبب لهم في مشاكل عقلية فيما بعد.

وأوضح الباحثون، ان ولادة اطفال اقل في الحجم من الطبيعي يمكن ان يرتبط بضعف الأداء المدرسي ، السمنة عند وصولهم لسن البلوغ، بالإضافة إلى الإصابة بـ المشاكل النفسية، السكري ، أمراض القلب، وصولا إلى الوفاة المبكرة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

وقال البروفيسور باري بوجين عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة لوبورو، إن إصابة الحوامل بفيروس كورونا قد يشكل خطرا كبيرا على الجنين عند الولادة، ومن أكبر المخاطر ولادة انخفاض وزن الطفل عند الولادة، والذي يمكن ان يتسبب لهم في مشاكل مستقبلية.

وأفادت نتائج الدراسة، ان من بين النساء الحوامل، ارتفع معدل انتشار الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة من 3.96 في المائة إلى 5.2 في المائة، والذي نتج عن الإجهاد المزمن الذي تحدث للجسم نتيجة التغيرات البيولوجية في الجسم خلال الإصابة بفيروس كورونا.
خطر يهدد الأطفال المولودين لأمهات أصيبوا بفيروس كورونا خطر يهدد الأطفال المولودين لأمهات أصيبوا بفيروس كورونا
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