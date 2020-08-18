لو حامل واتصابتي.. خطر يهدد الأطفال المولودين لأمهات أصيبن بفيروس كورونا

وأفادت نتائج الدراسة، ان من بين النساء الحوامل

الإجهاد المزمن

الذي

تحدث

للجسم

نتيجة

التغيرات

البيولوجية

، ارتفع معدل انتشار الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة من 3.96 في المائة إلى 5.2 في المائة، والذي نتج عن