أستاذ أمراض نساء: إصابة الحامل بكورونا لا يؤثر على الجنين

قال الدكتور عبد المنعم فوزى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنه لا يوجد إلى الآن حالات طبية تقول إن الأم الحامل وضعت جنينا مشوها أو أجبرت على الإجهاض بسبب إصابتها بفيروس كورونا، مشددًا على أنه لم يثبت إلى الآن علميًا بأن الحمل يعد سببا فى الإصابة بكورونا.
وأضاف "فوزى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه لا توجد وسيلة تنقل من الأم المصابة بكورونا الفيروس للجنين الذى تحمله، وتابع: "طول عمرنا عارفين إن الحمل يقلل المناعة ونتعامل معه".
ومن جهته، قال الدكتور محمد على يوسف،استشارى جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إنه حتى الآن لا يوجد دراسات تؤكد كيفية انتقال فيروس كورونا من الأم الحامل إلى الجنين، لافتًا إلى أن الجائحة حديثة والفيروس مازال فى بدايته والدراسات عليه قليلة، ولكن من الضرورى أن تأجل النساء الحمل إلى حين الإنتهاء من الجائحة.
وأضاف "يوسف"، أن الإجراءات الطبية المعتمدة فى كورونا الآن تتسبب فى تشوية الأجنة، وعليه؛ يجب أن نوقف عملية الحمل الآن، مشددًا على أنه لا يقول بإجهاض الحوامل، :" أدوية الكورونا تؤثر على الجنين فضلًا عن أن متابعة السيدة الحامل مع الطبيب وخروجها من منزلها مرات عدة يجعل فرصة تعرضها للإصابة كبيرة، ويشكل خطورة شديدة عليها.
وأشار "فوزى"، إلى أن هناك دراسة أجريت على 9 نساء حوامل فى الصين وأصبن بفيروس كورونا وهم فى الثلث الأخير من حملهن، وعقب وضعهن وفحص ابنائهن تبين أن المواليد بصحة جيدة باستثناء مولود واحد أصيب بكورونا، لافتًا إلى أنه على الرغم من عدم وجود طريقة تربط بين إصابة الأجنة بكورونا بسبب حمل الأم للفيروس ، وتابع:"ولكن علينا اجتناب المخاطر وإيقاف الحمل خلال تلك الفترة".