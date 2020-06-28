أستاذ أمراض نساء: إصابة الحامل بكورونا لا يؤثر على الجنين

قال الدكتور عبد المنعم فوزى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إنه لا يوجد إلى الآن حالات طبية تقول إن الأم الحامل وضعت جنينا مشوها أو أجبرت على الإجهاض بسبب إصابتها بفيروس كورونا، مشددًا على أنه لم يثبت إلى الآن علميًا بأن الحمل يعد سببا فى الإصابة بكورونا.









وأضاف "فوزى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه لا توجد وسيلة تنقل من الأم المصابة بكورونا الفيروس للجنين الذى تحمله، وتابع: "طول عمرنا عارفين إن الحمل يقلل المناعة ونتعامل معه".



