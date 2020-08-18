فيديوجراف.. أعراض فيروس كورونا في الموجة الثانية

اقرأ ايضا:





أظهرت بيانات من دراسة جديدة سجلت أعراض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أن هناك ستة "أنواع" مختلفة من الفيروس ، لكل منها مجموعة معينة من الأعراض وبعضها أكثر خطورة من البعض الآخر خاصة مع اقتراب الموجة الثانية من الفيروس المستجد.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اعراض فيروس كورونا الجديةد مع الموجة الثانية من خلال الفيديوجراف التالي.