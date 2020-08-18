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فيديوجراف.. أعراض فيروس كورونا في الموجة الثانية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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منار شعبان
سجلت  عدة دول في أوروبا ،منها السويد والبرتغال وبلغاريا  معدلات عالية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ، بينما تتزايد المخاوف من أن بلجيكا قد تكون في بداية موجة ثانية بعد الإبلاغ عن زيادة بنسبة 32 في المائة في الحالات الأسبوعية.

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أظهرت بيانات من دراسة جديدة سجلت أعراض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أن هناك ستة "أنواع" مختلفة من الفيروس ، لكل منها مجموعة معينة من الأعراض  وبعضها أكثر خطورة من البعض الآخر خاصة مع اقتراب الموجة الثانية من الفيروس المستجد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اعراض فيروس كورونا الجديةد مع الموجة الثانية من خلال الفيديوجراف التالي.
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