بخلاف الكمامة والكحول.. كيف يحمي رذاذ الأنف من فيروس كورونا ؟

ويأمل الباحثون، في ان رذاذ الانف يمكن ان يكون بمثابة أداة قصيرة المدى لمنع إصابة آلاف الأشخاص بعدوى

المستجد، وذلك حتى يتم اكتشاف لقاح فعال لفيروس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.