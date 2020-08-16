جمال شعبان: فيروس كورونا أحد مسببات السكتة القلبية.. فيديو

وأضاف شعبان خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" ان أسباب السكتة القلبية يقسمها العلماء إلى قسمين، الأول الأشخاص الأقل من 35 عاما نتيجة كهرباء المخ ، والأشخاص الأعلى من 35 عاما نتيجة الجلطات، ولكن تبدل هذا التقسيم قبل كورونا، وأصبح الجميع مهدد بها.





وأوضح العميد السابق للمعهد القومي للقلب، أن السكتة القلبية هي القاتل الأول فى مصر والعالم لأن عوامل الخطورة على القلب كثيرة جدا منها عوامل تقليدية، وعوامل حديثة، مثل فيروس كورونا ويتوفى نحو 100 ألف بمصر بسببها سنويا.





وأوضح العميد السابق للمعهد القومي للقلب أن فيروس كورونا يسبب جلطات فى القلب، والكلى، والمخ، والرئتين.