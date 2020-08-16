أستاذ صحة عامة: الكمامة حاجز ميكانيكي لصد فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق ، إن الكمامة حاجز ميكانيكي لصد وحجز فيروس كورونا مؤكدا على استخدام الكمامات ذات الجودة العالية .





وأضاف عبد اللطيف المر خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز ، أن الكمامة وحدها لا تكفي ولكنها واحدة من منظومة متكاملة ويحب ان يكون هناك تباعد اجتماعي وان نلتزم بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .





وأوضح عبد اللطيف ،: أننا مازلنا نحارب الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا مؤكدا على ان هناك اشخاص مصابين ولكن لا يظهر عليهم اعراض .





وتابع : إن الأرقام التي تعلن في جميع أنحاء العالم هي أعداد حقيقية عند الوصول إلى صفر إصابات هكذا يمكننا أن نأخذ استراحة محارب .



