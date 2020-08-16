علماء يفجرون مفاجأة بشأن فيروس كورونا ومكان ظهوره.. تفاصيل

يعتقد العلماء في الوقت الراهن، أن فيروس كورونا، ربما نشأ في منجم صيني في عام 2012 وليس في ووهان.

ويظن العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يكون قد بدأ بالفعل على بعد 1000 ميل من السوق الرطب في ووهان.

واستند العلماء في هذه النظرية على إصابة ستة من عمال المناجم بفيروس شبيه بالالتهاب الرئوي في منجم موجيانج في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين قبل ثماني سنوات.





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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمضى عمال المناجم أسبوعين في إزالة براز الخفافيش مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم بسبب الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب لي شو ، الذي عالج عمال المناجم ، وصف كيف عانى المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف وألم في الأطراف ، وفي بعض الحالات ، صداع.

وأوضحت الصحيفة أن هذه هي الأعراض التي نربطها الآن بـ Covid-19 وفقًا لعالم الفيروسات جوناثان لاثام وعالمة الأحياء الجزيئية أليسون ويلسون.