AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

علماء يفجرون مفاجأة بشأن فيروس كورونا ومكان ظهوره.. تفاصيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

يعتقد العلماء في الوقت الراهن،  أن فيروس كورونا،  ربما نشأ في منجم صيني في عام 2012 وليس في ووهان.


ويظن العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يكون قد بدأ بالفعل على بعد 1000 ميل من السوق الرطب في ووهان.


واستند العلماء في هذه النظرية على إصابة ستة من عمال المناجم بفيروس شبيه بالالتهاب الرئوي في منجم موجيانج في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين قبل ثماني سنوات.


اقرأ أيضا:

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية،  أمضى عمال المناجم أسبوعين في إزالة براز الخفافيش مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم بسبب الفيروس.


وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب لي شو ، الذي عالج عمال المناجم ، وصف كيف عانى المرضى من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف وألم في الأطراف ، وفي بعض الحالات ، صداع.


وأوضحت الصحيفة أن هذه هي الأعراض التي نربطها الآن بـ Covid-19 وفقًا لعالم الفيروسات جوناثان لاثام وعالمة الأحياء الجزيئية أليسون ويلسون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. تأثير فيروس ليزا على البشر.. وحقيقة ارتباط مواعيد قياس درجة الحرارة بكورونا.. وانتقال الأمراض من الحيوان للإنسان

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. دينا الشربيني بإطلالة مثيرة للجدل على الموتوسيكل

علاقة غريبة.. نحات العملات الوحيد بمصلحة سك العملة المصرية.. التفاصيل

خلال إجازتها الصيفية.. عبير صبري تستعرض أناقتها

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

نداء وتحذير من وزارة الصحة للمواطنين بشأن مواجهة كورونا.. شاهد

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها

علاج الكحة في المنزل بدون أدوية

بملابس لافتة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد