الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. يؤكد: الدولة لا تدخر جهدا من أجل التيسير على المواطنين.. وحققنا نجاحا جيدا وغير متوقع في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة

الرئيس السيسي خلال الافتتاح:

تعديات ومخالفات البناء تعرقل تنفيذ مشروعات الطرق

التعديات تحمل الدولة تكاليف إضافية لتنفيذ مشروعات تطوير الطرق

أنا لست ضد أن الناس تبني وتعمر.. ولكن بما لا يسبب مشكلات كبيرة

أشكر الحكومة على الجهد المبذول لتنفيذ مخططات التنمية

نستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا بعمل مشروعات متكاملة

نواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات

ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في فصل الشتاء المقبل وقرب عودة المدارس والجامعات للدراسة









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.





وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال الافتتاح كالتالى :

استهدفنا تطوير شبكة الطرق

نسعى إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق

الدولة لا تدخر جهدًا من أجل التيسير على المواطنين

تعديات ومخالفات البناء تعرقل تنفيذ مشروعات الطرق

التعديات تحمل الدولة تكاليف إضافية لتنفيذ مشروعات تطوير الطرق

أنا لست ضد أن الناس تبني وتعمر.. ولكن لازم نبني ونعمر بما لا يسبب مشكلات كبيرة

الرئيس الأسبق عدلى منصور شخصية وطنية عظيمة كان له دور عظيم في أصعب المراحل التي مرت على مصر

أشكر الحكومة على الجهد المبذول لتنفيذ مخططات التنمية

نستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا بعمل مشروعات متكاملة

نواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات

الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل النهوض بقطاع النقل

تقديم خدمات النقل بالتكلفة الحقيقية للمواطنين لضمان استمرار جودتها

أوجه الحكومة بعدم تكرار ما حدث في الماضي من عدم تحريك الأسعار وفقًا للسعر الحقيقي خصوصًا في قطاع السكك الحديدية.

الدولة المصرية حققت نجاحًا جيدًا وغير متوقع في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة

ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في فصل الشتاء المقبل وقرب عودة المدارس والجامعات للدراسة