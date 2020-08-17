AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

20 مليون إصابة بالعالم.. طبيب: الأرقام تؤكد بقاء فيروس كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور أشرف الفقي، أستاذ أبحاث إكلينيكية في أمريكا، إن الأرقام العالمية لإصابات فيروس كورونا تؤكد بقاء الفيروس وأنه لم يختفِ.

وأضاف أشرف الفقي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تقييم الموجة الثانية لفيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى وبعض الدول مازالت بها الموجة الأولى مستمرة، ولم تنتهِ وبعض الدول بها موجة ثانية، وبدأت أعداد الإصابات في الازدياد مجددًا.

وتابع أشرف الفقي "في أمريكا الفئة العمرية من 30 سنة وأقل تزداد فيها أرقام الإصابات مقارنة ببداية أزمة انتشار فيروس كورونا".

وأكمل اشرف الفقي "الشباب يصابون بفيروس كورونا ولكنها لا تضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لأن الحالات لا تتعرض إلى مضاعفات المرض".

ولفت أشرف الفقي "لدينا 20 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا حول العالم ولا يمكننا الحديث بأن شراسة فيروس كورونا انخفضت ولكن بروتوكولات العلاج وطريقة التعامل مع الفيروس، والاطباء أصبحوا أكثر خبرة في التعامل مع الحالات لتقليل حدة أعراض المرض".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 2445 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة.. والإجمالي يقترب من 210 آلاف

كورونا والتضخم.. عملة بيتكوين المشفرة الأكثر تداولا في أمريكا الجنوبية

طبيب : موجة ثانية لفيروس كورونا ابتداء من نوفمبر

مستشار الرئيس: شراسة فيروس كورونا انخفضت إكلينيكيا.. فيديو

مفاجأة مثيرة.. كورونا قد ينتقل عبر أكثر من 8 أمتار فى الهواء الجاف والبارد

مستعدون وحذرون.. مستشار الرئيس: فيروس كورونا مازال متواجدا وننتظر الشتاء |فيديو

ترشيحاتنا

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

نائب مدير حميات إمبابة: الموجة الثانية لكورونا ستكون أشرس.. فيديو

حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

توتر جديد فى لبنان.. ماذا بعد النطق بالحكم في اغتيال الحريري ورفاقه

اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة