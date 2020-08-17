20 مليون إصابة بالعالم.. طبيب: الأرقام تؤكد بقاء فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، أستاذ أبحاث إكلينيكية في أمريكا، إن الأرقام العالمية لإصابات فيروس كورونا تؤكد بقاء الفيروس وأنه لم يختفِ.





وأضاف أشرف الفقي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تقييم الموجة الثانية لفيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى وبعض الدول مازالت بها الموجة الأولى مستمرة، ولم تنتهِ وبعض الدول بها موجة ثانية، وبدأت أعداد الإصابات في الازدياد مجددًا.





وتابع أشرف الفقي "في أمريكا الفئة العمرية من 30 سنة وأقل تزداد فيها أرقام الإصابات مقارنة ببداية أزمة انتشار فيروس كورونا".





وأكمل اشرف الفقي "الشباب يصابون بفيروس كورونا ولكنها لا تضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لأن الحالات لا تتعرض إلى مضاعفات المرض".





ولفت أشرف الفقي "لدينا 20 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا حول العالم ولا يمكننا الحديث بأن شراسة فيروس كورونا انخفضت ولكن بروتوكولات العلاج وطريقة التعامل مع الفيروس، والاطباء أصبحوا أكثر خبرة في التعامل مع الحالات لتقليل حدة أعراض المرض".