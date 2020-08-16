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توك شو

ينقل فيروس كورونا .. هاني الناظر يحذر من الوشم ويكشف تفاصيل مخيفة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:41 ص
رسم الوشم وما يسببه
رسم الوشم وما يسببه من اضرار
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور هاني الناظر، مدير مركز البحوث الأسبق، إن رسم الوشم هو عادة قديمة جدًا وتطورت العملية واصبحت من الاشياء المتواجدة بشكل كبير بين الرجال والسيدات، معقبًا: "انا طول عمري بحذر من الوشم".

وتابع الدكتور هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الوشم ممكن أن يسبب أكثر من مشكلة جلدية، ومن الممكن ان الابرة الخاصة برسم الوشم ان تنقل كثير من الفيروسات والامراض عن طريق الجلد والدم.

وأوضح أن الصبغة المستخدمة للوشم تسبب حساسية مزمنة لكثير من الناس، موضحًا ان هناك بعض الحالات بعد فترة من رسم الوشم يعانون من توتر وقلق غير مبرر "بيزهقوا منه".

وأشار الى ان حديثا أصبح هناك طرق لإزالة الوشم عن طريق الليزر ولكن يتطلب ازالته اكثر من جلسة وتتراوح بين 5 او 6 جلسات، مؤكدًا على ان لا يوجد دراسة علمية حتى الآن تثبت ان الوشم يصيب بالسرطان.

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