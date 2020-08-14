هانى الناظر: لا زلنا فى نهاية الموجة الأولى من كورونا

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن مصر لا زالت فى نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا، ولم تدخل فى موجة ثانية كما يتحدث البعض.





وناشد الناظر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، المصريين قائلا: "مينفعش أتوقف عن الإجراءات الاحترازية علشان العدوى ما ترجعش تانى، ويجب الاهتمام بالكمامة ولا يجب عليكم نزعها".





وأوضح رئيس المركز القومى للبحوث السابق، أن التهاون فى الإجراءات الاحترازية ينذر بخطر كبير فى ظل وجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قبل بداية الشتاء المقبل سيكون هناك أكثر من مصل متوفر لعلاج فيروس كورونا فى العالم، وهذا سيعزز من عدم وجود موجة ثانية من الفيروس المستجد.





وأوضح أن المصل الروسى، ابتكره أساتذة وعلماء روس لا يقلون أهمية عن العلماء الأمريكان، ولا يجب أن نقلل من هذا الابتكار الكبير فى روسيا.