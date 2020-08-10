هاني الناظر : العالم يعيش نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا

قال الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ، إنه من الضروري التوقف عن نشر الأخبار التى تتسبب فى هلع وقلق الناس ، لافتا الى اننا فى نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد ولم ننته منها بعد فى العالم كله .
وأضاف هانى الناظر ،عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز ،أننا لم ندخل في موجة ثانية لفيروس كورونا بعد ، منوها الى ان اعداد الاصابات يوميا لكورونا كانت فى زيادة مستمرة فى بداية الأمر ومن ثم تقل وبعدها تزيد وهذا طبيعى بأى منحى .
وتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ،ان أعداد الإصابة بكورونا الان فى انخفاض ملحوظ وهو شئ طبيعى ولا داعى للقلق فعلينا بالالتزام فقط لا غير .
وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ، أن الفيروس لازال متواجدا لذلك لابد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي الفيروس مرة أخرى ، وعدم خلع الكمامة تماما.
وأوضح رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ،ان الاجراءات الاحترازية هي قواعد النظافة العامة ولابد من الاستمرار عليها طوال العمر لا ،ـوهى غسل اليدين باستمرار وعدم تناول أطعمة ملوثة من الشارع .