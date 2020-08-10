هاني الناظر : العالم يعيش نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا

فى نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد ولم ننته منها بعد فى العالم كله . قال الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ، إنه من الضروري التوقف عن نشر الأخبار التى تتسبب فى هلع وقلق الناس ، لافتا الى اننا





وأضاف هانى الناظر ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز ،أننا لم ندخل في موجة ثانية لفيروس كورونا بعد ، منوها الى ان اعداد الاصابات يوميا لكورونا كانت فى زيادة مستمرة فى بداية الأمر ومن ثم تقل وبعدها تزيد وهذا طبيعى بأى منحى .





وتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ، ان أعداد الإصابة بكورونا الان فى انخفاض ملحوظ وهو شئ طبيعى ولا داعى للقلق فعلينا بالالتزام فقط لا غير .





وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا ، أن الفيروس لازال متواجدا لذلك لابد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي الفيروس مرة أخرى ، وعدم خلع الكمامة تماما.



