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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:16 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حقيقة ما تداوله الكثير من الأشخاص عبر مواقع التواصل الأجتماعي عن تعرض مصر لـ موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.


قال  الناظر، في منشوره : "ما يقال من إننا نتعرض حاليا لموجة ثانية من الإصابة ـبـ كورونا كلام غير حقيقي وغير علمي."

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وتابع قائلا: "نحن والحمد لله في نهاية الموجة الأولى وهذا يتطلب منا جميعا الحرص والتمسك دائما بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة حتي ننتهي تماما بإذن الله من هذا الوباء قريبًا."


وقد كشف  هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابق، خلال الفترة الماضية عن أبرز العادات المهمة التى يجب اتباعها بعد انتهاء جائحة كورونا.

-تناول طبق سلطة يوميا.
-شرب 3 لترات ماء على مدار اليوم.
-ترك الأحذية على باب المنزل.
-غسل اليدين بالماء والصابون عند الرجوع إلى المنزل، وقبل وبعد الطعام.
- عدم استخدام الأدوات الشخضية للأخرين.
- التوقف عن عادة الأحضان والتقبيل.
- عدم تناول الطعام في أواني الأخرين.
- عدم تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع.
- تهوية المنزل جيدا.
- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية والتخلص منها بطريقة صحيحة.
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