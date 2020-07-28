للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات





ووجه هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بـ كورونا، قائلًا "السيدات والسادة الذين تعرضوا للإصابة بكورونا، وكتب الله لهم الشفاء والعافية".





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وتابع الناظر عليكم بالحرص على شرب الماء بما لا يقل عن 3 لتر يوميا، للحفاظ على حركة الدورة الدموية بشكل جيد، ومنعا لتكون أي جلطات دموية.