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للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:19 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
تعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا، مما أثر على وظائف أجهزة الجسم، ورغم  أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي إلا أنه يؤثر على أعضاء الجسم بالكامل.

ووجه هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بـ كورونا، قائلًا "السيدات والسادة الذين تعرضوا للإصابة بكورونا، وكتب الله لهم الشفاء والعافية".

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وتابع الناظر عليكم بالحرص على شرب الماء بما لا يقل عن 3 لتر يوميا، للحفاظ على حركة الدورة الدموية بشكل جيد، ومنعا لتكون أي جلطات دموية.
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