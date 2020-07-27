أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد أصبحت أعراضه شائعة بين الأشخاص، و يعتقد البعض أنها تختفي فور العلاج من الفيروس، إلا أن موقع "times of indea"، كشف أن الأعراض الخفيفة تستمر حتى بعد الشفاء.





1- التعب

وقال الأطباء أن التعب سوف يصيب الأشخاص لفترة طويلة، فالشخص المصاب بـ فيروس كورونا يعانى من آلام كبيرة في الجسم، لاسيما كبار السن.





2- الإكتئاب

وكشفت دراسات عديدة أن الأشخاص المصابين بالفيروس يعانون من القلق والاكتئاب، لكن المفاجأة الصادمة أن لا يشفون من الاكتئاب حتى بعد الشفاء من كورونا.





3- اضطرابات في الجهاز الهضمي

أكد الأطباء أن يعاني الحالات المصابة بالفيروس كورونا ببعض الأعراض في المعدة مثل الامساك أو الإسهال وفقدان الوزن، وستظل تلك الأعراض حتى بعد الشفاء.





4- فقدان حاسة الشم والتذوق

أظهرت دراسة جديدة أن ليس كل الأشخاص المصابة بالفيروس تفقد حاستي الشم والتذوق، ولكن عند فقدانه لا تعود مرة أخرى.





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