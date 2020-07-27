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مرأة

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:32 م
أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد أصبحت أعراضه شائعة بين الأشخاص، و يعتقد البعض أنها تختفي فور العلاج من الفيروس،  إلا أن موقع "times of indea"، كشف  أن الأعراض الخفيفة تستمر حتى بعد الشفاء.

1- التعب
وقال الأطباء أن التعب سوف يصيب الأشخاص لفترة طويلة، فالشخص المصاب بـ فيروس كورونا يعانى من آلام كبيرة في الجسم، لاسيما كبار السن.

2- الإكتئاب
وكشفت دراسات عديدة أن الأشخاص المصابين بالفيروس يعانون من القلق والاكتئاب، لكن المفاجأة الصادمة أن لا يشفون من الاكتئاب حتى بعد الشفاء من كورونا.

3- اضطرابات في الجهاز الهضمي 
أكد الأطباء أن يعاني الحالات المصابة بالفيروس كورونا ببعض الأعراض في المعدة مثل الامساك أو الإسهال وفقدان الوزن، وستظل تلك الأعراض حتى بعد الشفاء.

4- فقدان حاسة الشم والتذوق
أظهرت دراسة جديدة أن ليس كل الأشخاص المصابة بالفيروس تفقد حاستي الشم والتذوق، ولكن عند فقدانه  لا تعود مرة أخرى.

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