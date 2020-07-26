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في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:46 م
بدء تجارب المرحلة
بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا
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حياة عبد العزيز
أعلنت شركة "مودرنا" عن إجراء تجربة سريرية سريعة لتقييم فيروس كورونا، الذي دخل ضمن تجارب المرحلة الثالثة من قِبل كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا.

وقال ستيفن سبيكتور، أستاذ طب الأطفال بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو والباحث الرئيسي في تجارب اللقاح: "إن بلدنا والعالم يواجهان وباءا غير مسبوق أدى بالفعل إلى مقتل أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم".

وأكد الطبيب أن الدواء لم يثبت عليه أي آثار جانبية منذ طرحه في المرحلة الأولى، ولكن يجب تجربته لأكثر من مرة لإثبات فعاليته.

وتابع أن الدواء يساعد في إنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروسات التاجية والبكتيريا.

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وأشار موقع "timesofindia"، أن تم تقسيم اللقاح التجريبي للمرحلة الأولى بين ثلاث مجموعات تتلقى 25 ميكروجرامًا أو 100 ميكروجرام أو 250 ميكروجرامًا في الذراع ، متباعدة 28 يومًا، مع ارتفاع مستويات الأجسام المضادة الناتجة مع جرعات أعلى.

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