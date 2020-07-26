21 دواءً يساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

كشف عدد من الباحثين عن أدوية موجودة بالفعل تساعد في توقف تكاثر فيروس كورونا ، والذي بلغ عددها نحو 21 دواء.





وقام الباحثون باختبار فعالية الأدوية في المعمل لمعرفة مدى فعاليتها والآثار الجانبية لها على الحيوانات قبل تطبيقها على مرضى كورونا

وقال الأطباء في حين إثبات قابلية تلك الأدوية في توقف انتشار وتكاثر فيروس كورونا سوف يتم الاتخاذ بها فورا.

وأشار موقع "timesofindia"، يمكن أن تعمل أربعة أدوية بشكل تعاوني مع Remdesivir، حيث وجد العلماء 100 جزيء مع نشاط مضاد للفيروسات مؤكد في الاختبارات المعملية.

وكشف العلماء أن يوجد 13 دواء أثبت فعاليته من أصل 21 دواء، كما يمكن أن تعمل 4 من هذه الأدوية بشكل داعم مع remdesivir ، وهو علاج قياسي لمستوى الرعاية لـ COVID-19، على سبيل المثال ، مشتق الكلوروكين hanfangchin A (tetrandrine) ، وهو دواء مضاد للملاريا وصل إلى المرحلة 3 من التجارب السريرية.





أثبتت عقار Remdesivir ، الذي حصل بالفعل على الترخيص، واثبت نجاحة في علاج مصابي فيروس كورونا ، لكن ليس لكل الحالات. ومع التجارب





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